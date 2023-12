Rinascita a Palazzo Margherita: Il Comune dell'Aquila Torna nella Storica Sede dopo 14 Anni

"L'Emozionante Taglio del Nastro Dopo Anni di Restauro a Cura del Comune e del Credito Cooperativo"

Dopo quattordici anni e mezzo dal disastroso sisma del 2009, il Comune dell'Aquila celebra il ritorno nella sua storica sede di Palazzo Margherita. La residenza cinquecentesca, un tempo governata da Margherita d'Austria tra il 1572 e il 1586, è stata restituita alla città al termine di un imponente progetto di ristrutturazione, consolidamento e restauro iniziato nel 2017.

L'operazione, dal costo complessivo di circa 11,5 milioni di euro, di cui 5 provenienti dal programma "Il Credito Cooperativo per l'Abruzzo," ha visto un contributo significativo da parte delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen di tutta Italia. La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha inoltre donato 1,5 milioni di euro per sostenere l'iniziativa.

La torre civica, parte integrante del complesso, sarà oggetto di un intervento di recupero finanziato dal governo australiano, il cui protocollo d'intesa con il Comune dell'Aquila verrà reso noto nei prossimi giorni.

La cerimonia di inaugurazione, intitolata "Nel cuore della rinascita," ha visto la presenza del Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Santangelo, del Sottosegretario di Stato Luigi D'Eramo, dei Senatori Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi, del Presidente di Federcasse Augusto dell'Erba, e del Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma Maurizio Longhi. Dopo il taglio del nastro e la benedizione dell'Arcivescovo dell'Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, è stata svelata una targa in onore del sostegno fornito dal sistema del Credito Cooperativo e dalla BCC Roma alla rinascita di Palazzo Margherita.

Il Sindaco Biondi ha sottolineato l'importanza simbolica dell'evento, dichiarando: "Restituiamo agli aquilani un simbolo che ha espresso significati diversi nel tempo, ma che da sempre è stato un riferimento per la nostra comunità e un luogo nodale nell'ambito del tessuto urbano."

Il presidente di Federcasse dell'Erba ha evidenziato l'impegno del Credito Cooperativo, affermando: "Questo legame unirà per sempre il Credito Cooperativo alla città de L’Aquila e la stringe oggi idealmente in un abbraccio per guardare avanti."

Maurizio Longhi, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma, ha ribadito la fiducia della banca nella città, affermando: "L’inaugurazione di oggi conferma come L’Aquila possa, anzi debba, guardare al futuro con ottimismo, nella consapevolezza che potrà contare anche sulla nostra Banca."

Il Presidente del Consiglio Comunale Santangelo ha celebrato il momento storico, affermando: "Le adunanze consiliari, dopo quasi quindici anni, torneranno ad essere ospitate tra le mura del palazzo simbolo del governo della città, un obiettivo raggiunto grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale."

Grazie alle indagini archeologiche svolte durante i lavori, è stato possibile documentare l'impianto originario di Palazzo Margherita, fornendo nuove informazioni rispetto a quanto conosciuto dalle fonti scritte. L'edificio ospita ora gli uffici del sindaco, del vice sindaco, della presidenza del Consiglio e delle commissioni consiliari, oltre a una sala conferenze e un salone espositivo a disposizione della cittadinanza.

Per consentire alla comunità di riscoprire Palazzo Margherita, il Comune dell'Aquila ha collaborato con il Fondo Ambiente Italiano (FAI) e il gruppo di azione civica "Jemo 'nnanzi," che organizzeranno visite guidate a partire dal prossimo mese di gennaio. Gli interessati potranno prenotare le visite attraverso il sito ufficiale del Comune dell'Aquila.