Rinnovo Biennale per Cappellacci sulla Panchina dell'Aquila 1927

Il tecnico Roberto Cappellacci ha siglato un nuovo accordo biennale con l'Aquila 1927, confermando la sua permanenza sulla panchina rossoblu fino al 2026. La decisione, attesa da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club, sottolineando il contributo prezioso del tecnico di Tortoreto.

Subentrato a Epifani lo scorso autunno, Cappellacci ha guidato la squadra ad un secondo posto nella stagione regolare, mancando la promozione in C Campobasso per soli due punti. Tuttavia, il trionfo nei play-off del girone F di Serie D, ottenuto con due pareggi contro Roma City e Samb, ha riscattato la stagione e posizionato l'Aquila tra le formazioni in lizza per eventuali ripescaggi in Lega Pro.

Insieme al confermato direttore sportivo Simone Perotti, Cappellacci è già al lavoro per la costruzione della rosa rossoblu della prossima stagione, con l'obiettivo di lottare per la vittoria del campionato, confermando l'ambizione e la determinazione del club aquilano.