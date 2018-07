Rinvenuto cadavere in decomposizione nei giardini della Reiss Romoli

E' stato rinvenuto ieri mattina, all'interno dei giardini dell'ex scuola Reiss Romoli, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che da una prima ricostruzione dovrebbe appartenere ad un uomo sui 40/50 anni.

Il rinvenimento è stato fatto da un giardiniere che era intento a falciare l'erba del prato.

Per gli inquirenti giunti sul posto, non si tratterebbe di un delitto, ma si attende il reperto autoptico per formalizzare la loro tesi.

Sempre secondo l'ipotesi degli inquirenti, la morte sarebbe avvenuta già da qualche mese, sul corpo non sono stati rinvenuti documenti e la decomposizione dei polpastrelli della mani, non renderà facile la sua identificazione.