Riorganizzazione Scuole Chieti: Destinazioni per i 350 Alunni Trasferiti

Chieti si prepara alla riapertura delle scuole dopo la chiusura avvenuta lo scorso maggio a causa di problemi di dissesto idrogeologico. Il sindaco Diego Ferrara ha apposto la firma sull'ordinanza che delinea le nuove sedi temporanee in cui gli alunni delle scuole coinvolte riprenderanno le lezioni.

Il piano di redistribuzione degli studenti prevede una serie di destitazioni: la scuola dell'infanzia di via Masci accoglierà 25 alunni provenienti dalla scuola d'infanzia di via Arenazze, suddivisi in due sezioni; la scuola primaria di via per Francavilla ospiterà circa 70 alunni provenienti dalla Corradi, distribuiti in 6 classi; infine, le scuole Sant'Andrea, Chiarini e Cesari ospiteranno circa 240 alunni della media Vicentini-Della Porta, suddivisi in 11 classi. Quest'ultima situazione è temporanea, in attesa del trasferimento nei locali dell'Istituto beata Vergine del Carmine di via Ravizza (ex Orsoline), che sarà operativo dopo l'adeguamento dei locali.

Il Consiglio regionale ha dato il via libera ai fondi destinati all'adeguamento della sede alternativa di via Ravizza. Gli uffici comunali si apprestano a scrivere alla Regione per ottenere dettagli su tempi e modalità di erogazione delle risorse previste nel bilancio regionale.

Il sindaco Diego Ferrara e l'assessore all'Istruzione Teresa Giammarino hanno sottolineato l'impegno degli uffici del settore Lavori pubblici nella sistemazione della sede ex Orsoline. "Siamo pronti a avviare le procedure una volta ottenute le risorse regionali necessarie, e lo faremo in stretta collaborazione con gli uffici competenti a livello regionale", hanno dichiarato le autorità cittadine. La comunità è ora in attesa di ulteriori dettagli e sviluppi in merito alla riorganizzazione delle scuole e alla messa in atto del piano di ristrutturazione.