Risparmiatori Carichieti: vittoria legale per l'indennizzo dopo anni di esclusione

Il Consiglio di Stato ha deciso a favore dei risparmiatori di Carichieti che erano stati inizialmente esclusi dal fondo di indennizzo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo i collassi bancari. La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato dall'Unione Nazionale Consumatori (UNC) tramite un gruppo di avvocati, estendendo così il diritto all'indennizzo anche agli ex clienti di Banca Marche, Cariferrara, Banca Etruria, Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Inizialmente esclusi dal fondo, i risparmiatori ora possono chiedere il rimborso per il crac della loro banca. L'UNC ha rappresentato circa 5.000 risparmiatori in tutta Italia che non avevano ricevuto alcun indennizzo dopo i fallimenti degli istituti di credito. La decisione del Consiglio di Stato riammette quei risparmiatori i quali avevano visto respinte le loro richieste per mancanza di prove di "violazioni massive", un requisito per ottenere il risarcimento.

L'avvocato Corrado Canafoglia, del pool legale per l'UNC, ha sottolineato l'importanza di questa vittoria legale che apre la strada agli indennizzi per chi aveva evidenziato le violazioni ma non era stato considerato dalla commissione valutatrice. Si stima che, per Banca Marche, siano coinvolti circa un centinaio di ex clienti con investimenti significativi.

Questa sentenza rappresenta un passo importante verso la giustizia per i risparmiatori colpiti dai fallimenti bancari, aprendo la strada per il recupero dei loro investimenti perduti.