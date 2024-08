Rissa Notturna a Porta Nuova: 19enne Accoltellato Fuori da Stabilimento Balneare

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato la scorsa notte all'esterno di uno stabilimento balneare nella zona di Porta Nuova, a Pescara. La rissa, scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha raggiunto il culmine quando il ragazzo è stato colpito all'addome con un coltello. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, il giovane è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale civile, dove le sue condizioni sono risultate non gravi.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme in città per i recenti casi di accoltellamento. Solo pochi giorni fa, infatti, un altro giovane è stato ferito in via Parini, vicino a piazza della Rinascita, durante una rapina. In quell'occasione, l'autore dell'aggressione è stato successivamente arrestato dalla polizia.