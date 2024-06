Rissa al Bar: 37enne in Gravi Condizioni Dopo Accoltellamento

Un uomo di 37 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, durante una lite avvenuta nei pressi di un bar in via Nazionale Adriatica Nord. L'uomo, colpito all'addome, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Anche il presunto aggressore, di 39 anni, è rimasto ferito in modo più lieve ed è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Entrambi gli uomini sono già noti alle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e i motivi all'origine della lite restano sconosciuti.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata all'interno del bar e poi degenerata all'esterno, culminando con l'accoltellamento. L'aggressore è stato individuato poco distante dal luogo del delitto e ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. La vittima è attualmente in prognosi riservata.

I carabinieri della locale Compagnia stanno conducendo le indagini e l'arma del delitto non è ancora stata ritrovata.