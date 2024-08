Ristoratore Eroe: Salva Giovane Turista dall'Aggressione di un Branco

Un giovane turista di 16 anni, originario di Brescia, è stato vittima di un'aggressione da parte di tre coetanei nella serata di domenica, mentre si trovava sulla pista ciclopedonale davanti allo stabilimento balneare "Drago Verde" a Francavilla al Mare. Il ragazzo, in vacanza con la famiglia, è stato colpito violentemente al volto e minacciato con tirapugni e un coltello.

L'aggressione, avvenuta intorno a mezzanotte, è stata scatenata da uno sguardo o forse una parola di troppo, provocando una reazione brutale da parte del gruppo di giovani del posto. Il 16enne, in compagnia di alcuni amici, è stato preso di mira e colpito al labbro, riportando una ferita sanguinante. Gli aggressori hanno successivamente minacciato di ulteriori violenze, esibendo armi che, fortunatamente, non sono state utilizzate.

A salvare il giovane è stato Alessandro Rocco, titolare del "Drago Verde", che stava chiudendo il locale quando ha sentito le urla della vittima. Rocco è immediatamente intervenuto, mettendo in salvo il ragazzo all'interno dello stabilimento e chiamando i soccorsi. Grazie al suo tempestivo intervento, il 16enne è stato protetto da ulteriori violenze e ha ricevuto il primo soccorso mentre si attendeva l'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine.

L'episodio ha scosso la comunità locale, mettendo in luce il coraggio di un cittadino che non ha esitato a intervenire per proteggere un giovane in pericolo.