Ritardi nei Trasporti Scolastici: Pro Loco Interamnia Urbs Chiede Maggiore Tolleranza

Le scuole sono appena ricominciate, ma molti studenti si trovano già con ritardi registrati sul loro registro elettronico. Questo problema era prevedibile, soprattutto a seguito dell'implementazione dell'orario della settimana corta, che ha portato molte scuole ad anticipare l'orario di inizio delle lezioni. Inoltre, alcune aree della città, come ponte San Gabriele e piazza Garibaldi, sono interessate da lavori in corso che ostacolano il regolare flusso del traffico.

La Pro Loco Interamnia Urbs ha sollevato questa problematica in una nota stampa, sottolineando che i mezzi pubblici, così come le auto dei genitori che accompagnano i loro figli a scuola, si trovano spesso bloccati nel traffico congestionato e insostenibile delle 7:45 del mattino. Questo comporta inevitabilmente l'arrivo a scuola con notevoli ritardi, anche di diversi minuti. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che molte famiglie, soprattutto quelle che si affidano ai mezzi pubblici, non possono permettersi di uscire da casa molto prima.

La Pro Loco Interamnia Urbs ha espresso solidarietà ai genitori che lottano per gestire questa situazione complessa e ha chiesto ai dirigenti scolastici di essere più flessibili riguardo all'orario di ingresso a scuola degli studenti che risiedono al di fuori del centro storico. Tra le proposte, c'è la possibilità di posticipare l'appello di qualche minuto e fornire agli insegnanti un elenco degli studenti che devono necessariamente prendere i mezzi pubblici o l'auto. Inoltre, l'organizzazione ha esortato l'amministrazione comunale a accelerare i lavori stradali e a modificare temporaneamente gli orari degli autobus per ridurre al minimo i ritardi.

La Pro Loco Interamnia Urbs sostiene che, in queste circostanze eccezionali, è necessaria una maggiore flessibilità anziché il rigoroso rispetto degli orari, per alleviare le difficoltà che la comunità sta affrontando.