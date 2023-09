Ritorno in Classe per 164mila Alunni in Abruzzo, Leggero Calo Negli Iscritti

Il ritorno in classe è alle porte per gli studenti abruzzesi, con 164.000 alunni pronti a varcare le soglie delle scuole di ogni ordine e grado entro il 13 settembre. Tuttavia, è interessante notare che alcune istituzioni scolastiche, grazie alla flessibilità garantita dalle norme sull'autonomia scolastica, hanno già anticipato l'apertura delle porte ai loro studenti.

Nel dettaglio, i numeri degli alunni suddivisi per province sono i seguenti: nella provincia di Chieti, si registrano 47.234 alunni; nella provincia di Pescara, 43.383 studenti; nella provincia di Teramo, 38.103 alunni; infine, nella provincia dell'Aquila, si contano 35.030 studenti.

Complessivamente, si osserva una leggera contrazione del numero totale degli alunni, con una diminuzione di 1.398 studenti rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato più pronunciato nella provincia di Chieti, con 596 alunni in meno rispetto all'anno precedente, seguita da Teramo con 345 studenti in meno, Pescara con 287 studenti in meno e L'Aquila con 170 alunni in meno. Nonostante questa diminuzione, il contingente di docenti in servizio su posto comune è rimasto invariato, il che ha permesso un potenziamento del servizio offerto agli studenti e alle loro famiglie.

È degno di nota l'aumento dell'offerta del tempo pieno per la scuola primaria, che ora rappresenta il 24,69% del totale, con un incremento di 33 classi rispetto all'anno precedente. Nelle scuole medie, sono stati attivati 10 corsi aggiuntivi di indirizzo musicale, portando il totale a 57. Inoltre, i posti di docenti specialisti di Educazione motoria nella scuola primaria sono stati raddoppiati rispetto all'anno scorso, raggiungendo il numero di 92.

Per quanto riguarda le assunzioni, sono state stabilizzate 667 unità di personale docente a tempo indeterminato, al netto delle rinunce. Sono state effettuate anche 4.122 nomine annuali a tempo determinato, principalmente nel sostegno, a cui si aggiungono 733 spezzoni orari.

Per l'anno scolastico in corso, il totale dei docenti in servizio su posti comuni ammonta a 15.896, accompagnati da 6.551 posti di sostegno. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario conta 5.442 unità. Ulteriori incrementi potrebbero verificarsi grazie alle risorse provenienti dai fondi straordinari per il terremoto del 2009 e del 2016/17, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) Abruzzo, Massimiliano Nardocci, ha sottolineato che nonostante la diminuzione degli studenti, l'organico dei docenti è rimasto stabile, permettendo di potenziare i servizi per gli studenti e le famiglie.