Roberto Di Santo "il Bombarolo" è evaso dalla Casa di Cura in cui era in libertà vigilata

Roberto Di Santo, 64 anni, il “bombarolo” di Roccamontepiano che seminò il panico fra Chieti e Pescara con una serie di incendi, è fuggito dalla casa di cura in cui si trovava in libertà vigilata.

L'uomo si è allontanato dalla struttura residenziale riabilitativa e psichiatrica “Il Quadrifoglio” di Rosello, lunedì mattina, la titolare ha immediatamente denunciare l'allontanamento del Di Santo alla locale stazione dei carabinieri che Hanno attivato subito le ricerche.

Di Santo nel gennaio 2013 seminò il panico posizionando una bomba in una villetta a Cepagatti ed incendiando quattro auto, fra cui una vettura posizionata davanti al Tribunale di Chieti, fu condannato dal Tribunale di Chieti a 5 anni da scontare in una clinica psichiatrica e 6 mesi in una casa di cura.