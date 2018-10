Roccamorice, 90enne accoltella nipote 77enne durante lite

Continue discussioni per questioni economiche che vanno avanti da tempo tra due anziani sfociano in un accoltellamento: è quanto avvenuto stamani a Roccamorice, nel Pescarese, dove un 90enne ha colpito all'addome con un coltello da cucina un 77enne, fortunatamente senza conseguenze significative.

All'origine delle liti tra i due ci sarebbero questioni economiche, successive alla morte della moglie del 77enne, nipote del 90enne. Così stamani il più anziano ha raggiunto l'abitazione dell'altro e l'ha colpito.

Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato in ospedale; ne avrà per dieci giorni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Il 90enne è stato denunciato