Rocco Siffredi: «Basta demonizzare la pornografia»

L'attore abruzzese Rocco Siffredi è stato protagonista al Wired Next Fest di Milano, dove ha affrontato il tema della violenza contro le donne. A seguito degli ultimi casi di cronaca, è sorto un dibattito sulla possibile responsabilità della pornografia nel dare ai giovani una visione distorta della sessualità. Questa discussione ha coinvolto persino l'attore e regista pornografico italiano più famoso, originario di Ortona, che ha esordito nel mondo dei film per adulti nel 1984, apparendo in oltre 4.000 pellicole.

«Basta demonizzare la pornografia, non è vero che fa male, va solo spiegata», ha dichiarato dal palco. «Oggi, i giovani la guardano pensando che ciò che vedono sullo schermo sia reale e cercano di replicarlo a casa senza comprendere la preparazione che ci sta dietro. Abbiamo bisogno di educazione, ma mi chiedo se sia nostra responsabilità... alla fine, noi forniamo intrattenimento per adulti».

Secondo Siffredi, è necessario anche un maggiore coinvolgimento delle famiglie: «I genitori dovrebbero smetterla di vergognarsi; dovrebbero spiegare davvero cos'è la pornografia e anche promuovere l'educazione digitale». Questo è particolarmente importante perché oggi i consumatori di film per adulti sono sempre più giovani: «Oggi, gli ottoenni guardano pornografia, e dobbiamo far loro capire che c'è finzione e messa in scena. Direi alla Ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, di lavorare in questa direzione con le nuove generazioni, educarli fin dall'inizio. Per prevenire femminicidi, insegniamo ai ragazzi che nessuno appartiene a nessuno».

Il famoso attore di film per adulti ha anche parlato dell'uscita di una serie TV di sette episodi sulla sua vita, che andrà in onda su Netflix tra gennaio e febbraio 2024. Alessandro Borghi interpreterà la parte del divo del porno: «Borghi è stato incredibile, ed è stato lui il primo a chiedermi come facessimo ciò che facevamo; per lui era surreale», ha raccontato Siffredi. «Sono contento che questa serie TV stia uscendo perché significa che ho fatto qualcosa di buono nella vita».

La carriera di Siffredi è ben nota: nel 1993 ha fondato la sua casa di produzione, Rocco Siffredi Production, a Budapest, ed è l'unico italiano inserito nella Hall of Fame dell'Avn, che onora le persone che hanno contribuito alla nascita e alla crescita dell'industria dell'intrattenimento per adulti. Anche se si avvicina ai 60 anni, Siffredi rimane ancorato all' "vecchio settore del porno", esprimendo la sua convinzione che "i cinque sensi che possediamo non potranno mai essere veramente sostituiti; non puoi provare queste sensazioni attraverso uno smartphone. Oggi tutto è fatto attraverso un telefono, ma io continuo a credere nella mia idea: devo sudarmela per gratificarmi".