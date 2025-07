Rogo a Punta Aderci: riserva rischia distruzione

Un incendio minaccia la riserva di Punta Aderci, ma l’intervento coordinato di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, elicottero e canadair evita un disastro ambientale.

Un incendio ha interessato ieri pomeriggio la riserva naturale di Punta Aderci, nei dintorni della spiaggia di Motta Grossa, nel comune di Vasto (Chieti). L’allarme è stato lanciato dal personale della Guardia Costiera, impegnato nell’operazione “Mare e laghi sicuri”, che ha individuato le prime fiamme in mare verso le dune protette.

La reazione è stata pronta: la sala operativa ha attivato correttamente i Vigili del Fuoco di Vasto e la Protezione Civile di Pescara. Sul luogo sono stati dispiegati l’elicottero “Lince Rossa” per i lanci d’acqua e, successivamente, un canadair 21 dei Vigili del Fuoco decollato da Roma. La Guardia Costiera, con il battello GC B14, ha inoltre istituito una zona di sicurezza per agevolare le operazioni di rifornimento idrico e garantire l’incolumità della navigazione.

L’azione combinata di istituzioni e mezzi ha permesso di spegnere le fiamme in circa tre ore, limitando l’intervento all’incendio di circa 2 ettari di sterpaglie e canneti. Non si registrano feriti né danni all’ambiente marino, evitando un potenziale disastro ambientale. È stato confermato anche l’assenza di contaminazioni nelle acque costiere.

Attualmente sono in corso approfondimenti da parte dei Carabinieri Forestali e delle autorità competenti per chiarire l’origine del rogo, ancora oggetto di indagine.

Va ricordato che la riserva di Punta Aderci, istituita nel 1998 e tutelata come SIC e ZPS, rappresenta un vero e proprio patrimonio naturale della costa abruzzese, con flora e fauna di pregio e un elevato valore paesaggistico. L’incendio, dunque, ha coinvolto un’area di eccezionale importanza, aggravata dal rischio di ulteriori focolai nelle settimane a venire.

In conclusione, la tempestività dell’intervento e la sinergia tra Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Canadair hanno dimostrato efficacia e professionalità, contenendo i danni in una zona particolarmente delicata. L’attenzione resta alta: nei prossimi giorni sono attesi approfondimenti sulle cause e un presidio notturno per evitare rinvii o riaccensioni del rogo.