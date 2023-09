Roma Rallenta sull'Accordo sui Migranti, Scontro con Berlino

Il Patto sulla migrazione e l'asilo ha subito un brusco rallentamento a causa delle crescenti preoccupazioni italiane riguardo alle attività delle organizzazioni non governative (ONG) nel Mediterraneo. L'approvazione dell'accordo cruciale per la finalizzazione del Patto è stata ostacolata dall'Italia, nonostante l'approvazione da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz al regolamento sulla gestione delle crisi.

La Spagna ha proposto un compromesso che ha trovato l'approvazione di Berlino ma non di Giorgia Meloni, leader del partito italiano di opposizione. La questione principale di discordia riguarda il salvataggio delle ONG da situazioni di strumentalizzazione della migrazione da parte dei Paesi terzi.

L'Italia ha espresso sorpresa per la presenza di sette navi gestite da ONG con bandiera tedesca in mare, quattro delle quali si trovavano nell'area SAR italiana, proprio mentre a Bruxelles si discuteva il Patto sui migranti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollevato interrogativi sulla coincidenza e ha chiesto se ci fosse un interesse elettorale o di altro tipo dietro a questa situazione.

La frenata dell'Italia ha raffreddato l'entusiasmo iniziale, con l'Unione Europea che sperava di raggiungere un accordo entro la giornata. Ursula von der Leyen, dalla Croazia, aveva sollecitato esplicitamente l'approvazione dell'accordo. Tuttavia, il Consiglio Affari Interni dell'UE è terminato anticipatamente senza un'intesa, poiché l'Italia è rimasta in silenzio.

Si è ipotizzato che solo un incontro "vis-à-vis" tra il cancelliere tedesco Scholz e Giorgia Meloni, previsto per la settimana prossima a Granada, potrebbe sbloccare la situazione. Nel frattempo, si è sottolineato che non si tratta di un blocco dell'accordo, ma che il testo va approfondito.

La tensione tra Germania e Italia sulle attività delle ONG in mare rappresenta solo uno degli ostacoli che devono essere superati per raggiungere un accordo sul Patto sulla migrazione e l'asilo. La situazione politica in entrambi i paesi, con governi composti da tre partiti alleati che non sempre condividono la stessa linea, rende il processo ancora più complesso.

Tutti gli occhi ora sono puntati su Granada e sul Consiglio Affari Interni di Lussemburgo, poiché si cerca disperatamente di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno per evitare che i populisti e i demagoghi sfruttino la situazione in vista delle prossime elezioni europee.