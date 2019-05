Rovesci e temporali previsti per giovedì, sopratutto sulla regioni del Centro e Nordest.

Una perturbazione provenuta dalla Francia ha raggiunto l'Italia nel corso di mercoledì a partire dal Nordovest e con il passare delle ore sfilerà verso sudest. Nella giornata di giovedì sposterà la sua azione sulle regioni nordorientali e su parte di quelle centrali, dove distribuirà piogge e rovesci sparsi.

METEO GIOVEDÌ.

Ampie schiarite al Nordovest in rapida estensione a Lombardia ed Emilia, salvo addensamenti sui confini franco-svizzeri con residui fenomeni. Inizialmente instabile in prossimità delle Alpi orientali con piogge sparse e neve dai 1300m, ma con fenomeni in attenuazione in giornata. Iniziali condizioni di instabilità sulle regioni centrali con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico, sporadici o assenti in Abruzzo.



Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento con tendenza a schiarite sempre più ampie ovunque.

Addensamenti irregolari al Sud, specie sulla fascia peninsulare, ma senza fenomeni di rilievo e con tendenza a schiarite in serata.