Ruba Due Cagnolini da Tartufo e Chiede un "Riscatto": Denunciato per Estorsione

Un uomo di 62 anni originario di Campobasso è stato accusato di furto di animali ed estorsione dopo aver tentato un colpo poco ortodosso. La vicenda riguarda il rapimento di due cagnolini, uno dei quali si chiama "Bruschetta", addestrati alla ricerca di tartufi e di valore considerevole.

I cani, sotto l'addestramento di un cinofilo aquilano, sono misteriosamente scomparsi dal luogo dove erano custoditi. L'autore del furto sembra essere stato proprio il proprietario di uno dei due animali. Invece di rispettare gli accordi preesistenti e pagare l'importo pattuito per l'addestramento, l'uomo avrebbe deciso di prendere il suo stesso cane, portando via anche "Bruschetta".

Successivamente, proponendo all'addestratore la possibilità di riavere i due cani sottratti, l'uomo ha tentato una sorta di estorsione, richiedendo 500 euro come compenso per aver mediato con i presunti ladri.

Tuttavia, il piano non è andato a buon fine. La polizia ha ricevuto la denuncia dalla vittima e, sostituendosi ad essa, ha organizzato un appuntamento per liberare i due cagnolini dietro pagamento del riscatto. È così che il presunto estorsore è finito in manette grazie all'intervento dei carabinieri della stazione dell'Aquila.

L'uomo è stato arrestato e accusato di furto di animali ed estorsione. L'incidente si è concluso con il ritrovamento dei due cagnolini, tra cui "Bruschetta", riportando sollievo al proprietario. Il caso è ora sotto l'attenzione del pubblico ministero presso la procura della Repubblica dell'Aquila.