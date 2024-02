Rubano un furgone frigo, sul quale caricano anche tre biciclette elettriche, ma sono costretti ad ab

Rubano un furgone frigo, sul quale caricano anche tre biciclette elettriche, ma sono costretti ad abbandonare tutto e a fuggire dopo un inseguimento sull’autostrada A14. Nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell’una, i ladri sono entrati in azione nella pescheria Acquario in via Pedemontana. Hanno mandato in frantumi anche la vetrata del negozio. Sul posto si sono arrivati i carabinieri della Stazione di San Vito Chietino. Il mezzo è stato intercettato dalla polizia autostradale di Vasto Sud. C'è stato un inseguimento che è proseguito per parecchi chilometri: nelle campagne di Lesina, in provincia di Foggia, i ladri sono scesi dal veicolo e sono fuggiti.

A Castel Frentano furto sventato di un camion carico di salumi e formaggi dalla polizia. I ladri sono riusciti a fuggire. Il furto è avvenuto tra sabato e domenica nel deposito del'azienda Geldi a Castel Frentano. Ma la fuga si è fermata al casello di Vasto nord dove gli agenti della la polizia stradale ha intercettato il camion. I ladri sono riusciti a scendere dal mezzo e ad allontanarsi.