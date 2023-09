Ryanair Riduce i Collegamenti con Barcellona: Ulteriore Colpo per l'Aeroporto d'Abruzzo

La compagnia aerea low-cost irlandese, Ryanair, continua a minare lo sviluppo dell'Aeroporto d'Abruzzo, che negli ultimi mesi è stato al centro di polemiche e tensioni istituzionali tra la Regione e Saga a causa della mancata nomina del nuovo direttore generale e accountable manager. Questi disagi sono stati aggravati dai tagli e dalle riduzioni dei collegamenti aerei. Dopo l'annuncio dell'interruzione della rotta Pescara-Linate da parte di Ita Airways, Ryanair ha cessato il servizio per il volo Pescara-Torino e ha ridotto i giorni e gli orari dei voli da e per Londra e Bergamo dall'Abruzzo.

Ora, la compagnia ha anche cancellato il volo per Barcellona, che era previsto per i lunedì durante la stagione invernale. Questa rotta doveva fare il suo debutto quest'anno, come annunciato dalla compagnia irlandese prima dell'estate. Questa situazione comporterà una stagione invernale magra per l'aeroporto abruzzese, gestito dalla società Saga, che è in gran parte controllata dalla Regione, suo principale azionista. Nonostante un'estate di successi che ha visto numeri di arrivi e partenze superiori a quelli degli aeroporti concorrenti con dimensioni e posizioni geografiche simili, come Ancona, l'Abruzzo si ritrova ora a pagare le conseguenze di uno scontro senza precedenti tra Ryanair e il governo Meloni riguardo al cosiddetto "decreto taglia-prezzi", definito da Michael O'Leary come il "decreto-spazzatura" durante una recente conferenza stampa a Milano.