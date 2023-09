Ryanair: Sei Collegamenti dall'Aeroporto d'Abruzzo per l'Inverno 2023

Nella stagione invernale del 2023, l'Aeroporto d'Abruzzo si prepara ad accogliere sei collegamenti operati da Ryanair, confermando così il suo ruolo cruciale come scalo nella regione. Nonostante alcune riduzioni nelle rotte rispetto all'anno precedente, la notizia principale è l'introduzione di Catania in sostituzione di Torino tra le destinazioni.

Il presidente di Saga, la società aeroportuale, ha dichiarato: "Realtà e mercato non sono dalla nostra parte". Questa affermazione segue i recenti tagli sulle rotte nazionali effettuati dalla compagnia irlandese.

Le destinazioni confermate per l'inverno 2023 includono Bergamo Orio al Serio, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Bucarest Otopeni, Francoforte Hahn e Catania. Tuttavia, rispetto all'anno precedente, si registra una riduzione nelle frequenze dei collegamenti.

Nel frattempo, la stagione estiva 2023 si è rivelata eccezionale per l'Aeroporto d'Abruzzo, con un numero record di passeggeri. Nel mese di luglio, sono stati registrati 102.099 passeggeri, un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Seguono agosto con 100.208 passeggeri e giugno con 95.192 utenti.

Nonostante il successo estivo, l'anno dei record per l'aeroporto è stato il 2022, con 715.690 passeggeri, superando persino il 2019, quando per la prima volta si superò la quota di 700.000 utenti.

Ryanair rappresenta una parte significativa del traffico dell'aeroporto, e il recente rinnovo del contratto fino al 2028 sottolinea l'importanza della compagnia per l'aeroporto. Tuttavia, con l'arrivo della stagione invernale, i collegamenti saranno ridotti a sei, con aumenti previsti durante le festività natalizie.

Oltre a Ryanair, l'Aeroporto d'Abruzzo ha collegamenti con Tirana attraverso Wizzair e Lussemburgo con Luxair durante la stagione invernale.

Il presidente della società aeroportuale, Catone, ha sottolineato l'impegno nel continuare a lavorare per raggiungere obiettivi importanti e ha enfatizzato l'importanza di non deviare dalla rotta intrapresa.

Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso, Catone ha affermato che stanno costantemente lavorando per trovare soluzioni, e ha menzionato in particolare le sfide legate ai collegamenti per Torino e Milano. Ha concluso affermando che l'obiettivo principale è quello di puntare sull'incoming turistico, seguendo la logica indicata dalla proprietà per garantire la crescita dal punto di vista commerciale.