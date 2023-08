SCENDO IN CAMPO! | lucadeejay

Cari Lettori,

non vedevo l'ora di potervi fare questo annuncio e no, non è il primo aprile, questa volta è tutto vero!

Scendo in campo e lo faccio con grande rispetto, ma anche con la massima determinazione.

Tanti amici mi hanno aiutato, primo fra tutti Massimo Dall'Oglio che firma anche il disegno che vedete in copertina.

1, 2, 3 settembre vi aspetto a Sulle Tracce del Drago il festival della cultura nerd che si svolge all'Aquila per la 14esima volta e che quest'anno mi ha chiesto (il suo patron Salvatore Santangelo e la direttrice artistica Raffaella Merelli) di curare la parte dedicata al fumetto.

Allora ho chiamato qualche amico ed è uscita fuori una tre giorni che resterà a lungo impressa nella mente di chi vorrà partecipare... ah il Festival è completamente GRATUITO!

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Quando e Dove:

➡️ Venerdì 1 - ore 16.30 stand LeviathanLabs - Gli eroi dimenticati sono sempre i "migliori” in anteprima i secondi volumi del Leviathanverse con gli autori e lucadeejay

➡️ Venerdì 1 - ore 17.30 stand Hyppostyle - Tra pirati e mondi fantastici. Il fantasy made in Italy. Il futuro di hippostyle con gli autori e lucadeejay

➡️ Sabato 2 - ore 15:00 area fumetto - Masterclass Matagatsu Manga dal Vivo con Massimo Dall'Oglio e lucadeejay

➡️ Sabato 2 - ore 16:00 palco centrale - Proiezione documentario "Kalya - l'era dei fondamenti" + incontro con gli autori Luca Lamberti e Leonardo Cantone, modera Kuro de @IlcanalediKuro

➡️ Sabato 2 - ore 17:00 palco centrale - Da Tolkien a Dragonero. Come lo scrittore ha influenzato il fumetto popolare italiano con Salvatore Santangelo, Massimo Dall'Oglio, Luca Lamberti, Leonardo Cantone, Kuro e lucadeejay

➡️ Domenica 3 - ore 11.00 area Fumetto - Il disegnatore delle origini, da Magneto a Batman con Carmine Di Giandomenico e lucadeejay

➡️ Domenica 3 - ore 12.00 stand Emmetre Edizioni - "Super, ma local. Aquila e gli altri capitani italiani” il secondo volume in anteprima con Fabrizio De Fabriziis e lucadeejay

