SIMONE BERNARDINI NUOVO DIRETTORE GENERALE

L’Aquila 1927 è lieta di annunciare la nomina di Simone Bernardini a Direttore Generale, un gradito ritorno dopo meno di un anno dal suo precedente incarico come Amministratore Unico.

La sua figura garantisce l’esperienza e le competenze necessarie alla gestione delle dinamiche societarie, essenziali per la realizzazione degli obiettivi posti da L’Aquila 1927.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho accolto con grande entusiasmo ed emozione la proposta di tornare nella grande famiglia de L’Aquila 1927; la spinta finale è stata anche quella di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato in altre aziende che seguivo, rendendole più forti e strutturate. Ora sono pronto a reimmergermi a pieno ritmo nel mondo rosso blu che ringrazio per ciò che mi ha dato in termini emozionali e di prospettiva. L’Aquila è un posto dove sono stato bene e dove sicuramente rimarrò a lungo, facendo del mio meglio portando risultati tangibili. Oggi ritrovo una società cresciuta ulteriormente con tanti progetti da perfezionare, lo stadio, il centro sportivo, il crowdfunding, l’Official Store, l’e-commerce, e tante altre iniziative che alzeranno il livello della società sempre con idee innovative supportate da una accresciuta esperienza. Ringrazio il Presidente Mario Alessandro Russo, il vicepresidente Gabriele Marchesani, il CDA e tutta la gente aquilana.”