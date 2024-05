SOS per l'Orso Marsicano: Una Razza Iconica sull'Orlo dell'Estinzione

Una delle icone dell'Appennino centrale, l'orso bruno marsicano, è minacciata come mai prima d'ora. Con una popolazione stimata tra i 50 e i 60 individui, questa specie unica al mondo è gravemente a rischio per bracconaggio, incidenti stradali, avvelenamenti e perdita di habitat. Il WWF lancia una campagna urgente per proteggere questa straordinaria creatura e le sue terre.

Dal 5 al 19 maggio, è possibile sostenere la causa donando al 45584 tramite SMS o chiamata da rete fissa. Questi fondi aiuteranno il WWF a proteggere l'orso marsicano e a contrastare le minacce che lo affliggono.

Recenti ricerche sul genoma di questa specie rivelano una storia sorprendente di adattamento e sopravvivenza. Ma nonostante la sua incredibile resilienza, l'orso marsicano continua a lottare per la sua esistenza, circondato da pericoli umani e infrastrutture che minacciano la sua vita e frammentano il suo habitat.

Per garantire un futuro a questa specie, è essenziale ridurre la mortalità causata dall'uomo e migliorare la connettività ambientale. La coesistenza pacifica con le comunità locali è fondamentale, così come la prevenzione dei comportamenti che mettono a rischio la vita di questi magnifici animali.

Un esempio tangibile di questa battaglia è l'orsa Giacomina, che grazie a strategie di dissuasione efficaci ha ridotto le sue incursioni nelle aree abitate. Ma c'è ancora molto lavoro da fare per garantire un futuro sicuro per l'orso bruno marsicano e per le meravigliose terre che abita.