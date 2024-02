Salvini interviene sulla protesta degli agricoltori: "Occorre fermare le follie europee"

Dopo la recente visita della premier Meloni in Abruzzo, oggi è stato il turno di Matteo Salvini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di rivolgere la sua attenzione alla regione. Salvini ha partecipato alla presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali di marzo e ha incontrato una delegazione di agricoltori che da settimane sono in protesta. Il suo arrivo è avvenuto poco dopo le 18, accompagnato dal segretario regionale della Lega Abruzzo e Sottosegretario di Stato al Masaf, Luigi D’Eramo. L'incontro si è tenuto presso il Mercato di Piazza d'Armi in Via Strada Statale 17 a L'Aquila, offrendo l'opportunità di ascoltare le preoccupazioni degli agricoltori e discutere sulle azioni da intraprendere per affrontare le sfide future.

Salvini ha sottolineato l'importanza di risolvere i problemi degli agricoltori e dei consumatori, evidenziando la necessità di porre fine alle politiche europee che impattano sul settore. Ha dichiarato: "Voglio che i miei figli mangino buona carne e bevano buon latte, e quindi dobbiamo fermare le follie europee". Durante l'incontro con una numerosa delegazione di agricoltori, che avevano presidiato l'area con oltre venti trattori, Salvini ha enfatizzato il ruolo determinante svolto dalle manifestazioni agricole nell'influenzare le decisioni europee.

Il leader della Lega ha poi aggiunto: "Grazie alle proteste e alle associazioni agricole, l'Europa ha fatto marcia indietro, consentendo agli agricoltori di continuare le loro attività senza oneri eccessivi". Salvini ha evidenziato la comprensione crescente da parte degli italiani verso le ragioni della protesta agricola, sottolineando la necessità di una revisione delle politiche europee anche in ambito automobilistico per salvaguardare l'occupazione.

Al termine dell'incontro, durante il quale è stato calorosamente applaudito, Salvini ha assicurato che tornerà a sostenere la protesta degli agricoltori dopo le elezioni regionali del 10 marzo. Ha inoltre promesso ulteriori interventi a livello nazionale per sostenere il settore agricolo, inclusa l'esenzione dell'Irpef agricolo e il sostegno per il gasolio. Ha infine sollevato la questione delle disparità normative tra trattori e altri veicoli, ribadendo la necessità di controllare l'importazione da mercati extraeuropei per contrastare la concorrenza sleale.