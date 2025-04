Sanità abruzzese nel caos: Pietrucci denuncia attacco alla ASL dell'Aquila

Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci critica un emendamento che penalizza la ASL aquilana, già in difficoltà, e minaccia proteste.

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, ha lanciato un'accusa contro un emendamento presentato da Paolo Gatti di Fratelli d'Italia e Vincenzo D’Incecco della Lega. Secondo Pietrucci, questa proposta legislativa, inserita nel contesto dell'aumento dell'addizionale IRPEF per coprire il deficit sanitario, penalizzerebbe ulteriormente la ASL 1 della provincia dell'Aquila, già in condizioni critiche.

Pietrucci ha evidenziato che la ASL aquilana gestisce un territorio che rappresenta la metà dell'intera regione Abruzzo, con ben 73 punti di erogazione sanitaria, un terzo in più rispetto alle province di Teramo, Pescara e Chieti. Nonostante ciò, ha ricevuto storicamente meno risorse rispetto alle sue necessità. ​

L'emendamento in questione prevede una premialità per i manager delle ASL con i bilanci migliori. Tuttavia, Pietrucci sottolinea che, a causa di precedenti errori nella ripartizione dei fondi, ci vorranno anni per riequilibrare le difficoltà finanziarie della ASL aquilana. Pertanto, ritiene inaccettabile che gli errori politici del passato ricadano ora sui cittadini dell'Aquila. ​

Il consigliere ha annunciato la sua intenzione di opporsi fermamente a questa misura, dichiarando: "Su questa situazione farò le barricate e gli aquilani eletti dovunque, che non si opporranno, saranno complici del killeraggio della ASL dell’Aquila. Basta giocare con la pelle delle persone per la carriera politica".

Inoltre, Pietrucci ha richiamato l'attenzione sul fatto che la ASL 1 ha ricevuto solo un incremento dell'1,5% del fondo sanitario regionale, insufficiente per correggere le disparità esistenti. Secondo lui, sarebbe necessario almeno un aumento del 3% per affrontare adeguatamente le sfide attuali.

Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione riguardo alla gestione della sanità regionale. Recentemente, è stata annunciata una protesta all'Aquila contro l'aumento dell'addizionale IRPEF, con partecipanti provenienti da tutta la regione.

La situazione rimane fluida, con attori politici e cittadini in attesa degli sviluppi futuri riguardanti la sanità abruzzese.