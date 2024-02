Santangelo: "32 Milioni da Spendere Subito per L'Aquila, ecco le Opere Finanziate"

“Con l’Accordo di coesione e sviluppo tra Governo e Regione Abruzzo, siglato il 7 febbraio all’Aquila dalla Premier Giorgia Meloni e le istituzioni regionali, sarà possibile avere oltre un 1 miliardo e 200 milioni di euro da destinare alle opere programmate.”

Ad annunciarlo il Vicepresidente Vicario della Consiglio Regionale d’Abruzzo, Roberto Santangelo, che aggiunge:

“Il Comune dell’Aquila potrà ricevere 32 milioni da destinare in parte a Piazza d’Armi per il parcheggio del parco urbano e la riqualificazione della Piazza del Mercato. Le risorse potranno essere impiegate anche per la rigenerazione dell’area dell’ex casa dello studente e per i parcheggi operativi dell’ex Caserma Francesco Rossi e di via della Croce Rossa. Con i fondi sarà inoltre possibile attuare la valorizzazione dell’ex ospedale psichiatrico e del Parco della luna e, per quanto riguarda le infrastrutture sportive, le risorse saranno destinate al rifacimento della pista d’atletica leggera”.

Il Vicepresidente sottolinea l’importanza delle risorse per il territorio:

“I fondi rappresentano una grande opportunità per continuare il percorso di ricostruzione del Capoluogo d’Abruzzo e, al contempo, realizzare opere nel territorio provinciale con investimenti sulla Riqualificazione Urbana, sulla Cultura, sui Trasporti, sulla Salute, sull’Ambiente così come in Ricerca e Innovazione, Digitalizzazione e Imprese. Un risultato raggiunto grazie al lavoro del Governo regionale guidato da Marco Marsilio e all’impegno costante del Consiglio Regionale durante i cinque anni di mandato”.