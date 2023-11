Santangelo: "Proroga del Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2024"

“La firma del Protocollo d’Intesa tra il Commissario straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, e Intesa Sanpaolo è un ottima notizia per consentire di accedere alla misura del Super sisma bonus per la ricostruzione degli edifici nel Centro Italia. E’ però importante sottolineare che occorrono soluzioni analoghe anche per i territori colpiti dal sisma del 2009. Inoltre, in senso più generale, è chiaro che la problematica del 110 necessiti di una maggiore flessibilità”.

A dirlo è Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio dell’Aquila, commentando il risultato raggiunto per garantire il rilancio economico e sociale nel Centro Italia. Il Protocollo d’Intesa prevede, infatti, di riservare un plafond di 300 milioni di euro di crediti legati all’utilizzo del Superbonus 110% e del Sismabonus, per incentivare e accelerare la ricostruzione del tessuto edilizio nei territori colpiti dal sisma 2016.

“Forza Italia pone molta attenzione al tema e in Parlamento ha presentato la proposta di proroga del Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2024 – sottolinea Santangelo – Si tratta di una richiesta di moratoria che andrebbe ad agevolare soprattutto i condomìni che hanno già avviato i cantieri, per evitare che la corsa alla conclusione dei lavori entro dicembre 2023 si trasformi in interventi di pessima fattura” conclude.