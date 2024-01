Santangelo: "Scendo in Campo con Passione per Tutelare e Sviluppare la nostra Provincia"

Sono arrivati a centinaia, tra amici e sostenitori, all’inaugurazione del comitato elettorale di Roberto Santangelo, candidato per Forza Italia alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 con Marco Marsilio presidente, che si è tenuta ieri, 18 gennaio dalle 18:30 presso i locali dell’ex Bar Tropical all’Aquila.

Intervenendo al tavolo dei relatori, Roberto Santangelo, ha ringraziato i presenti per la grande ed entusiasta partecipazione e ha ricordato le tante cose realizzate durante i cinque anni come Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, anticipando le proposte per il futuro:

“Ho avuto l’onore di rappresentare la provincia dell’Aquila nella sede regionale, dando voce alle esigenze degli abruzzesi e promuovendo la nostra meravigliosa Regione anche al di là dei confini nazionali. Ancora una volta scendo in campo con passione – ha proseguito Santangelo – per continuare una politica pragmatica e orientata allo sviluppo del nostro territorio. In questi anni abbiamo saputo abbattere il debito regionale, una risultato fondamentale per tracciare la strada degli investimenti in opere pubbliche e servizi quali scuola e sanità; abbiamo abrogato le tante leggi che bloccavano gli iter, sottoscrivendo il Testo Unico della Cultura e il Testo Unico del Turismo; abbiamo redatto, dopo tantissimi anni, la Nuova Legge dell’Urbanistica grazie alla quale potremo concepire uno sviluppo dell’Abruzzo in modo funzionale ed ecosostenibile. Puntiamo molto sul tema della sostenibilità ambientale – ha sottolineato Santangelo – perché la regione è ricca di biodiversità, con i suoi Parchi e le sue Riserve naturali che devono essere tutelati e promossi con un turismo consapevole. Così ho fortemente voluto celebrare i 100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo con eventi culturali sul tema ambientale che hanno coinvolto tutti i territori del Parco e hanno portato a due grandi traguardi: il primo è stato la firma della Carta di Pescasseroli un testo deontologico per la consapevolezza ambientale nella professione giornalistica, il secondo è l’istituzione del Festival della Sostenibilità che intende promuovere iniziative sulla cultura del rispetto ambientale. Se parliamo di ambiente – ha continuato il candidato – parliamo anche di salute delle persone, che è un diritto di tutti ed è un dovere delle istituzioni porre le condizioni affinché ognuno possa curarsi nella propria città. Abbiamo lottato affinché non fossero soppressi i presidi ospedalieri nei territori delle aree interne, come il Punto Nascita di Sulmona, e abbiamo aperto la strada per la riqualificazione edilizia di tanti ospedali in Abruzzo. La pandemia da Covid 19 – ha concluso Santangelo – ci ha messo di fronte ad una situazione molto complessa, ma sappiamo di avere le carte giuste per migliorare le cose e siamo pronti a farlo ascoltando le esigenze delle persone del territorio e lavorando per l’interesse dell’Abruzzo”.

A sostenere la candidatura di Santangelo il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Nazario Pagano presenti al momento inaugurale per ribadire i valori che Forza Italia intende promuovere in Abruzzo con l’appoggio della politica nazionale.

“Conosco da molti anni Roberto Santangelo – ha dichiarato Nazario Pagano durante il suo intervento – e merita la stima a livello politico, perché ha saputo cogliere delle ottime occasioni per promuovere il territorio, ma anche personale per la sua innata capacità di aggregare le persone all’Aquila, Avezzano e Sulmona. In consiglio regionale – ha ribadito Pagano – sono state portate avanti e vinte battaglie e soprattutto si è saputo instaurare un proficuo dialogo tra rappresentanti regionali e nazionali. Roberto Santangelo sarà una pedina di Forza Italia fondamentale nella scacchiera delle Regionali, insieme agli altri forti candidati che il partito mette in campo per rappresentare gli abruzzesi in Consiglio Regionale”.

Presenti anche l’imprenditore Eliseo Iannini e la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, candidati alle Europee per Forza Italia, che hanno espresso il sostegno politico a Santangelo e la volontà di collaborare attivamente per rappresentare l’Abruzzo all’Europarlamento.