Santangelo: "Vigiliamo su eventuale scippo dei Monopoli alla città"

“Restiamo vigili sulle trattive in corso riguardo la riorganizzazione degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per evitare il declassamento dell’ufficio dirigenziale nel Capoluogo di Regione.”

Così Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in merito alla riorganizzazione degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

“Come già avanzato dalle sigle sindacali, FP CGIL CISL FP e UIL PA, bisogna coniugare la necessità di riassetto degli Uffici all’investimento sulle risorse umane, in termini di nuove assunzioni e di formazione del personale. – Aggiunge il Vicepresidente del Consiglio Regionale – Continueremo a seguire la vicenda affinché L’Aquila e la sua provincia non venga penalizzata” conclude Santangelo.