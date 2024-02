Santangelo e Marsilio a Capistrello per Presentare quanto fatto in questi anni di Governo

Roberto Santangelo, candidato alle Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 per Forza Italia con Marco Marsilio Presidente, inaugura la sede elettorale a Capistrello, in via Roma 37, sabato 17 febbraio alle ore 12:00.

“Voglio essere tra la gente e nel territorio per recepire le istanze, le proposte e le esigenze degli abruzzesi, pronto a rappresentarli in Consiglio Regionale come ho sempre fatto negli ultimi cinque anni e come ho intenzione di fare in futuro con il consenso degli elettori”.

Il comitato elettorale si propone di essere un punto di riferimento, di incontro e di ascolto nella Marsica. Stampa e cittadinanza sono invitati a partecipare.