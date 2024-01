Scade il Termine per Attivare la Carta 'Dedicata a te': Ultimi Due Giorni per Beneficiarne

Il countdown è iniziato: solo fino al 31 gennaio sarà possibile attivare la carta "Dedicata a te", un progetto cruciale a favore delle famiglie in difficoltà economica. Questa iniziativa, emessa da Poste Italiane, offre un contributo di 382,5 euro, cui si aggiungono ulteriori 77,2 euro di bonus, valido fino a marzo 2024. È essenziale attivare la carta entro la fine del mese corrente per evitare la perdita di questo prezioso sostegno finanziario.

Che cos'è e come funziona: La carta "Dedicata a te" è finalizzata all'acquisto di beni alimentari essenziali, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Secondo il Decreto n. 131/2023, il contributo viene erogato a ogni nucleo familiare che soddisfi i requisiti, mediante una carta elettronica di pagamento, funzionante come una normale carta di pagamento elettronica. In alcuni esercizi commerciali convenzionati, può persino garantire uno sconto del 15% sulla spesa.

Prodotti Acquistabili: Tra i prodotti acquistabili figurano carni, pesce fresco, ortaggi, latte e derivati, uova, olio, prodotti da forno, cereali, legumi, miele, zucchero, cacao, cioccolato, acqua minerale, e altri beni di prima necessità, esclusi i farmaci. La carta è accettata presso supermercati e negozi alimentari diffusi come Coop, Conad, Carrefour, Lidl, ecc.

Destinatari e Requisiti: I beneficiari sono cittadini residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con requisiti specifici, tra cui l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale e un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro. L'INPS e i Comuni individuano i beneficiari, e il ritiro della carta può essere effettuato presso gli Uffici Postali, presentando la comunicazione relativa, un documento di identità e il codice fiscale.

Scadenze e Nuova Proroga: La validità della carta è stata prorogata fino al 31 marzo 2024, offrendo un'ulteriore finestra temporale. Inizialmente prevista per settembre, il Governo ha esteso il termine per consentire a chi non ha effettuato il primo pagamento, necessario per l'attivazione, di farlo entro la fine del mese.

È fondamentale ricordare la data cruciale del 31 gennaio: è l'ultimo giorno per attivare la carta e godere del sostegno economico. Dopo tale data, la possibilità di beneficiare del contributo economico sarà definitivamente persa.