Scadenza Cassa Integrazione per 31 Operai dopo Chiusura Caseificio Reginella d'Abruzzo

Il prossimo 31 dicembre segnerà la scadenza della cassa integrazione per 31 ex operai del caseificio Reginella d'Abruzzo di Sulmona, chiuso nel mese di aprile scorso. Durante il periodo transitorio, non è stata trovata una soluzione alternativa per preservare i livelli occupazionali dei lavoratori.

La cassa integrazione, attiva da settembre dopo cinque mesi di fermo causati dal blocco di alcune posizioni, è stata erogata a seguito della chiusura dell'attività casearia avvenuta lo scorso aprile.

La chiusura del caseificio, con una storia di circa 70 anni nel territorio della Valle Peligna, ha rappresentato la fine di un'epoca per la piccola/media azienda che forniva lavoro e reddito a circa 31 dipendenti. Nel corso dei negoziati di chiusura, si era discusso dell'inserimento dei lavoratori in un percorso di informazione e formazione, considerandoli potenzialmente al di fuori del mercato del lavoro.

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, la cassa integrazione giungerà a termine, e i dipendenti dovranno affrontare la transizione verso il sussidio di disoccupazione (Naspi).