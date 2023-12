Scadenza contratto a Magneti Marelli: Ventischi di Incertezza per gli Interinali

Il futuro di venti lavoratori interinali presso lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona è avvolto da un'atmosfera di incertezza, poiché i loro contratti, stipulati l'11 ottobre scorso, giungono a termine il primo gennaio. Questi rinforzi temporanei, impiegati per far fronte all'aumento della produzione del Ducato e alla sospensione del contratto di solidarietà, sono composti da 14 operai reclutati tramite agenzia e altri 6 provenienti da Melfi.

Il rapporto di lavoro, salvo ulteriori indicazioni, verrà ufficialmente interrotto al termine dell'anno in corso. Tuttavia, fonti aziendali rivelano che nei prossimi giorni si terrà un incontro tra i vertici dello stabilimento e le organizzazioni sindacali. L'obiettivo principale sarà chiarire lo scenario futuro della fabbrica, focalizzandosi in particolare sugli esuberi, che sono passati da 134 a 100 per il 2024. Durante l'incontro, si discuterà anche dell'esito della doppia trattativa riguardante la piattaforma e il telaio, al fine di ottenere chiarezza sui prossimi sviluppi aziendali.