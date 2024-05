Scandalo Finanziario: Imprenditore Pescarese Indagato per Bancarotta Fraudolenta

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso un'indagine complessa e articolata, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, che vede coinvolto un noto imprenditore pescarese e altri soggetti collegati, tutti indagati per presunti reati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali.

Secondo le indagini, l'imprenditore e i suoi collaboratori avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali. Questi fondi sarebbero stati distratti attraverso l’emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e altri artifizi contabili, portando le aziende al fallimento a causa delle ingenti perdite accumulate nel corso di un decennio.

Le somme distratte sarebbero state utilizzate per finanziare milionarie sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche riconducibili all'imprenditore e ai suoi familiari. Parte del denaro sarebbe inoltre stata erogata a favore di una nota società di calcio abruzzese, attraverso un ulteriore soggetto economico gestito dallo stesso indagato.

Una consistente porzione delle risorse finanziarie sarebbe stata dirottata per fini personali e in favore di una società di costruzioni, come pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia presso gli stabilimenti delle società fallite, lavori che sarebbero stati eseguiti solo parzialmente o mai realizzati.

L'inchiesta mette in luce un sistema fraudolento che ha condotto al tracollo finanziario delle aziende coinvolte, sollevando interrogativi sulla gestione dei fondi e sull’integrità delle pratiche contabili adottate dall'imprenditore e dai suoi collaboratori.