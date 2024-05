Scandalo Toti: Accuse di Falso Aggiungono Combustibile all'Inchiesta sulle Discariche di Savona

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, si trova ora sotto il fuoco di un nuovo scandalo, con l'aggiunta di accuse di falso alle già pesanti indagini che lo hanno portato ai domiciliari. Le carte dell'inchiesta hanno rivelato un filone aggiuntivo di reato legato alla gestione delle discariche nella provincia di Savona.

Le indagini coinvolgono anche l'imprenditore campano Pietro Colucci, già indagato per corruzione e finanziamento illecito al partito di Toti nel 2021. Nuove prove emerse durante l'inchiesta indicano possibili episodi di corruzione legati alla gestione delle discariche.

Secondo gli inquirenti, Colucci avrebbe finanziato Toti per un totale di 195mila euro tra il 2016 e il 2020 tramite le sue società. Le stesse aziende avrebbero avuto rapporti con la Regione Liguria per ottenere autorizzazioni legate alla gestione delle discariche, con finanziamenti non deliberati dagli organi sociali e non inseriti in bilancio.

Parallelamente, un altro filone di indagine riguarda lo spostamento dei depositi chimici delle società Superba e Carmagnani nel porto di Genova. Si sospetta che le decisioni in merito siano state influenzate da pressioni sui membri del Comitato tecnico regionale, coinvolto nel processo di approvazione. La Procura ipotizza reati quali abuso d'ufficio, induzione indebita e traffico d'influenze.

Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'operazione illegittima, alimentando ulteriori polemiche. Mentre il sindaco Marco Bucci sostiene l'operazione, residenti e comitati locali si oppongono fermamente.

Al centro dell'attenzione rimane il Comitato tecnico regionale, che ha invertito il proprio parere favorendo lo spostamento dei depositi, nonostante i dubbi sollevati da vigili del fuoco e agenzie ambientali regionali. La situazione è sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, che guida il team di magistrati impegnati nei reati contro la pubblica amministrazione.