Scandalo a Genova: Accuse di Corruzione a Toti, 'Favori in Cambio di 74mila Euro'

Una nuova ondata di scandalo ha colpito la politica genovese con l'emergere di gravi accuse di corruzione rivolte al presidente della Liguria, Giovanni Toti. La procura di Genova ha contestato a Toti l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, ordinando per lui gli arresti domiciliari.

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, Toti avrebbe accettato promesse di finanziamenti da parte degli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, per un totale di 74.100 euro. Questi finanziamenti sarebbero stati erogati in diverse tranche nel corso del 2021, 2022 e 2023, con destinazione al Comitato Giovanni Toti. In cambio, Toti avrebbe promesso di agevolare gli imprenditori in una serie di pratiche burocratiche.

Le accuse dettagliano come Toti si sia impegnato a facilitare la trasformazione di una spiaggia libera in una spiaggia privata, ad accelerare le pratiche edilizie per un complesso immobiliare di interesse degli imprenditori Spinelli, e ad approvare la concessione del Terminal Rinfuse alla società controllata dalla famiglia Spinelli. Inoltre, Toti avrebbe lavorato per assegnare spazi nel porto e un'area demaniale agli imprenditori, oltre a favorire l'imprenditore nel processo di "tombamento" di un'area portuale.

Queste accuse, se confermate, gettano un'ombra oscura sulla figura di Toti e sollevano dubbi sulle pratiche di governo della regione Liguria. Mentre l'indagine prosegue, la politica genovese si trova di fronte a una fase di grande incertezza e tensione.