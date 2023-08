Scandalo alla ASL, Tre Dipendenti Sospesi e Inchiesta su un Appalto.

Una svolta significativa si è verificata oggi all'interno della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, con la sospensione di tre dei suoi dipendenti nell'ambito di un'inchiesta in corso. Le misure restrittive sono state adottate in seguito a un'indagine della Procura della Repubblica dell’Aquila riguardante un appalto per l'acquisizione di apparecchiature mediche destinate a una struttura chirurgica dell'azienda sanitaria.

L'ordine di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e del servizio è stato emesso dal gip del tribunale dell’Aquila. Le autorità competenti hanno notificato tali disposizioni a tre dipendenti, ciascuno con un ruolo differente all'interno dell'organizzazione. Si tratta di un dirigente medico, un funzionario estensore e un responsabile amministrativo del procedimento.

I tre individui sono sotto inchiesta per una serie di reati, tra cui turbata libertà di scelta del contraente, concussione e falsità ideologica. Secondo quanto riportato dai carabinieri del Comando Provinciale, che stanno investigando su questa vicenda da oltre un anno, le prove raccolte attraverso perquisizioni, acquisizioni di documenti, testimonianze e attività di intercettazione hanno consentito al Procuratore inquirente di formulare ipotesi di accusa che hanno portato all'emissione di avvisi di garanzia nei confronti degli indagati lo scorso giugno.

Da quanto emerso finora, la Asl appare come parte lesa in questo contesto criminale. Le indagini proseguono con l'obiettivo di far luce sulle circostanze che hanno portato a questa situazione e stabilire eventuali ulteriori implicazioni.