Scatta mandato europeo: romeno 31enne arrestato con cocaina a Spoltore

Spoltore (PE)
16 Ottobre 2025   11:54  

I Carabinieri hanno catturato un cittadino romeno destinatario di ordine europeo, in possesso di cocaina: trasferito in carcere a Pescara per furto aggravato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno eseguito un ordine di carcerazione europeo nei confronti di un uomo originario della Romania, 31enne, per reati contro il patrimonio. Il provvedimento deriva da una condanna pronunciata dall’Autorità Giudiziaria romena. L’arresto è avvenuto a Spoltore, dove l’uomo era domiciliato in una struttura ricettiva: all’atto della registrazione dei documenti è scattato un alert in banca dati, che ha attirato l’attenzione della Questura di Pescara e dei Carabinieri.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è intervenuta sul posto e, con attività coordinata tra le forze dell’ordine, il 31enne è stato arrestato. Dovrà scontare una pena di 3 anni e 3 mesi per furto aggravato, commesso in Romania.

Durante le operazioni, i militari hanno scoperto che l’uomo era in possesso di oltre un grammo di cocaina, sostanza che è stata sequestrata. Dopo aver espletato le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Pescara, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

