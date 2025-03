Scattano i Tutor intelligenti sulla A14: ecco le multe da capogiro!

Nuovi Tutor 3.0 attivi sull’A14: oltre 3400 euro di multa per chi supera i limiti di velocità, con possibili sospensioni della patente fino a 12 mesi.

Il sistema Tutor intelligente è ufficialmente operativo sulla A14, con una tecnologia avanzata che misura la velocità media dei veicoli lungo l'autostrada. Dopo l’installazione di questa tecnologia innovativa, non c'è più scampo per chi eccede i limiti di velocità: ogni movimento dei veicoli viene monitorato con precisione, anche durante le code. Il sistema fotografa il veicolo sia al casello che in vari punti lungo il tratto autostradale, calcolando la velocità media complessiva. In caso di superamento del limite, le multe possono raggiungere 3.400 euro e la sospensione della patente fino a un anno.

Questo sistema avanzato è stato attivato su 26 tratte autostradali in tutta Italia, con sanzioni severe per chi infrange le regole. Se la velocità di percorrenza è superiore ai limiti consentiti, la Polizia Stradale riceve le immagini in tempo reale, dando il via alle multe e alla notifica immediata al trasgressore. Inoltre, se il veicolo non ha rispettato le normative sul sorpasso o ha circolato contromano, anche queste infrazioni vengono rilevate.

In caso di violazioni più gravi, come il superamento dei limiti di oltre 60 km/h, la multa può arrivare a 3.389 euro e la patente può essere sospesa per 6-12 mesi. Le sanzioni sono scaglionate in base all’entità della violazione: da 42 euro per chi supera di 10 km/h fino a punizioni pesanti per chi viaggia troppo velocemente.

Secondo Autostrade per l’Italia (Aspi), l’introduzione dei Tutor ha portato a una significativa riduzione degli incidenti, con una diminuzione del 56% dei decessi. Questo sistema, a differenza dell'Autovelox, rileva il comportamento su tutta la tratta e offre un controllo continuo, migliorando la sicurezza stradale e limitando i rischi derivanti da velocità eccessive.

Le tratte interessate includono l'A1 Milano-Napoli, la A27 Mestre-Belluno, la A9 Lainate-Como-Chiasso e la A14 Bologna-Taranto, tra le altre. Con l’introduzione di questo innovativo sistema di controllo, le autostrade italiane diventano decisamente più sicure, ma i conducenti dovranno prestare molta attenzione per evitare multe salate e perdite di punti sulla patente.