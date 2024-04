Scavi Archeologici a Sulmona: Scoperte oltre 100 Tombe in Necropoli su Area Snam

La conclusione dei lavori di scavo e dei sondaggi archeologici nell'area di Sulmona, dove è prevista la realizzazione della centrale di compressione Snam, ha portato alla luce una scoperta straordinaria: una necropoli contenente oltre 100 tombe risalenti alle epoche italica e romana. Questa rilevante scoperta è emersa come parte delle attività preliminari condotte dalla Snam sin da marzo 2023, in vista della costruzione della centrale di compressione, destinata a collegare il metanodotto esistente proveniente dal Molise con il tronco Sulmona-Foligno.

Il ritrovamento ha suscitato una reazione immediata dai Comitati cittadini per l'ambiente, che hanno espresso forte preoccupazione per il futuro di questo sito archeologico di inestimabile valore storico e identitario. Essi hanno richiesto l'intervento delle istituzioni affinché venga posta una protezione legale sull'area di Case Pente e che si impedisca qualsiasi alterazione al sito da parte della Snam, mentre si attende l'applicazione di un vincolo archeologico ufficiale.

Le tombe, insieme a reperti come vasi, ornamenti e lance, testimoniano la presenza antica e ricca di storia di questa regione. La memoria di un importante pezzo di identità e storia locale rischia di scomparire per sempre sotto una colata di cemento se il progetto della Snam dovesse procedere come previsto. Un appello è stato lanciato alla politica e ai rappresentanti istituzionali affinché si oppongano a questo oltraggio e proteggano il patrimonio culturale della regione.

Inoltre, durante i lavori di scavo nei pressi del cimitero di Sulmona, sono emerse anche strutture murarie e recinti, mentre risalendo lungo un'antica strada si è giunti all'area del Comune di Cansano, dove sono stati rinvenuti i resti di Ocriticum, comprendenti due templi, uno italico dedicato ad Ercole e uno romano dedicato a Giove, durante i lavori per il metanodotto Campochiaro-Sulmona.