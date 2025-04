Scena Surreale allo Stadio: Uomo Fa i Suoi Bisogni all'Aperto e Aggredisce il Custode

Un episodio bizzarro si è verificato sabato pomeriggio davanti allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove un uomo ha compiuto atti indecorosi e aggredito il custode.

Un episodio tanto insolito quanto inquietante si è verificato sabato pomeriggio nei pressi dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Un uomo originario di Offida, probabilmente tifoso della Sambenedettese, si è avvicinato all'area antistante l'impianto sportivo con l'intento di espletare i propri bisogni fisiologici in pubblico. Il gesto non è passato inosservato: il custode dello stadio, accortosi della situazione, ha prontamente richiamato l'individuo per fermarlo.

A questo punto, la situazione è degenerata: l'uomo ha reagito con violenza, aggredendo fisicamente il custode. La colluttazione è stata interrotta solo grazie all'intervento di alcuni passanti che, assistendo alla scena, sono riusciti a separare i due. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della Polizia, che hanno identificato l'aggressore e avviato le procedure del caso.

Entrambi, l'aggressore e il custode, sono stati trasportati all'ospedale Mazzini di Teramo per le necessarie cure mediche. Fortunatamente, le ferite riportate non sono risultate gravi, ma l'accaduto ha suscitato sgomento tra i residenti e i frequentatori abituali della zona.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sul decoro pubblico nelle vicinanze di strutture sportive. Le autorità locali stanno valutando l'adozione di misure più rigorose per prevenire simili comportamenti e garantire il rispetto delle norme di convivenza civile.