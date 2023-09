Schiacciato di Notte dal Carrello Elevatore, Ritrovato Morto la Mattina Successiva

Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto la tranquilla notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre presso un impianto industriale situato nel comune di Ponte San Nicolò, nella provincia di Padova. Stefano Moletta, nato nel 1966, è stato vittima di un infortunio mortale durante il suo turno di notte. Il 57enne è rimasto tragicamente intrappolato e schiacciato tra una finestra e il telaio metallico di un carrello elevatore, il quale esercitava una forza di spinta sulla parte posteriore del veicolo.

La drammatica dinamica dell'incidente ha rivelato che il lavoratore, che stava prestando servizio da solo in quelle ore notturne, si trovava a manovrare il carrello elevatore. Dopo essere sceso dal mezzo per recuperare dei documenti da uno scaffale, il carrello ha iniziato a muoversi in modo autonomo, causando l'incidente mortale.

La terribile scoperta è stata effettuata al mattino presto, quando un camionista, giunto sul luogo di lavoro e non avendo trovato alcuna presenza umana all'esterno, è entrato nell'area. Ha notato il carrello ancora acceso e ha fatto scattare l'allarme. Attorno alle 5 del mattino, è stato richiamato lo Spisal (Servizio di Prevenzione, Igiene, e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) che, insieme a tre tecnici specializzati, si è immediatamente recato sul luogo per condurre le indagini necessarie.

Rosana Bizzotto, direttrice dello Spisal dell'Ulss 6, ha commentato l'incidente, sottolineando la complessità di questo tipo di infortunio che coinvolge sia il settore dei trasporti che la movimentazione di merci. Inoltre, ha evidenziato che il lavoratore coinvolto era un dipendente "somministrato" da un'agenzia interinale, non un dipendente diretto dell'azienda in cui si è verificato l'incidente.

La tragedia di Stefano Moletta rappresenta la seconda morte avvenuta nel territorio euganeo nel corso del 2023 a causa di un infortunio sul lavoro. La direttrice Bizzotto ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per promuovere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e la collaborazione tra le parti sociali, la Regione e le Amministrazioni pubbliche al fine di evitare ulteriori tragedie simili. La perdita di vite umane in incidenti sul lavoro è stata descritta come una sconfitta per tutti e sottolinea l'importanza di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.