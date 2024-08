Schianto Mortale contro un Cancello: Muore una Donna di 47 Anni

L'incidente avvenuto in via Nuova: grave un'altra donna ricoverata in rianimazione

Tragedia nel pomeriggio a L'Aquila, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave di un'altra. Il sinistro è avvenuto in via Nuova e ha coinvolto due donne di origine marocchina che viaggiavano a bordo di una Fiat Idea.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è schiantata violentemente contro un cancello. Nessun'altra vettura è stata coinvolta nell'incidente, che ha avuto esiti drammatici.

Le vittime

La donna deceduta è stata identificata come Hanane Ouifak, di 47 anni. La sua amica, una 32enne anch'essa di origine marocchina, è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila.

I soccorsi

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo per Hanane Ouifak non c'è stato nulla da fare. I medici stanno ora monitorando attentamente le condizioni dell'altra donna, la cui prognosi resta riservata.

Indagini in corso

Le forze dell'ordine stanno indagando per determinare le cause dell'incidente. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo dell'auto, ma si stanno valutando tutte le ipotesi, incluse eventuali problematiche legate alle condizioni del veicolo o della strada.

L'incidente ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, dove la notizia della tragedia si è rapidamente diffusa, lasciando amici e conoscenti delle vittime in stato di shock.