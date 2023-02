Schianto nella notte, morto Luca Materassi infermiere del 118

E' morto in un incidente stradale Luca Materassi, infermiere del 118 in servizio all'ospedale di Atri, l'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri l'uomo, era alla guida della sua macchina, quando,

per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muro di contenimento a pochi chilometri da casa. Un impatto violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati

Luca Materassi, aveva compiuto 48 anni sabato scorso, lascia moglie e due figli.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e ai tanti mezzi dei vigili del fuoco, sono arrivati gli agenti della polizia stradale a cui sono stati affidati i rilievi. Da capire anche se l’uomo abbia avuto un malore e per questo abbia perso il controllo della vettura poi finita contro il muro.