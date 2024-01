Sciare senza neve a Capodanno: Roccaraso apre dodici impianti grazie all'innovativo innevamento

Nonostante l'assenza di neve durante il Capodanno, Roccaraso ha sorpreso gli amanti degli sport invernali aprendo dodici impianti, compresi due di collegamento, su un totale di 35 tra le aree di Aremogna, Monte Pratello e Pizzalto. Questi numeri caratterizzano la stagione sciistica della località dell'Alto Sangro, che ha fatto ricorso all'innovativa tecnologia di innevamento artificiale per accontentare gli appassionati della neve durante le vacanze di fine anno.

Nonostante le temperature non abbiano favorito la formazione naturale del manto nevoso, Roccaraso ha registrato un'ottima affluenza sulle piste, merito degli sforzi degli operatori del settore che hanno investito significativamente nell'impiantistica. Gli imprenditori locali sottolineano il successo dell'innovativo sistema di innevamento programmato, che consente loro di rendere operative le piste anche con soli 26 ore di freddo non consecutive.

Roccaraso si conferma così come una delle poche località dove gli appassionati hanno potuto festeggiare il Capodanno immersi nella neve. Al contrario, Campo Di Giove ha ancora il bacino chiuso, in attesa di abbondanti nevicate dopo aver effettuato il collaudo. Nel frattempo, Pescasseroli ha aperto temporaneamente una seggiovia, preparandosi per avviare la stagione a pieno regime.