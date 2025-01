Sciatori infuriati: chiusura improvvisa della funivia del Gran Sasso scatena polemiche

La sospensione non annunciata del servizio funiviario nel giorno di maggiore affluenza turistica solleva critiche sulla gestione e comunicazione del Centro Turistico del Gran Sasso.

La recente chiusura improvvisa della funivia del Gran Sasso di venerdì ha provocato una forte reazione da parte degli sciatori, molti dei quali giunti da diverse regioni del Centro Italia. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico ha espresso il suo disappunto, definendo l'accaduto "intollerabile". Ha sottolineato come, in un giorno cruciale come l'inizio del fine settimana, il Centro Turistico del Gran Sasso non abbia emesso alcun comunicato stampa, limitandosi a una semplice comunicazione sul proprio sito web il giorno precedente. Pietrucci si chiede se questa sia la strategia adottata per promuovere il turismo e fidelizzare i visitatori della montagna aquilana.

La mancanza di una comunicazione efficace ha lasciato molti appassionati di sci all'oscuro della chiusura, causando disagi e frustrazione tra coloro che avevano programmato la loro giornata sulle piste. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle infrastrutture turistiche locali e sull'importanza di una comunicazione tempestiva e trasparente con il pubblico.

Inoltre, l'assenza di un preavviso adeguato non solo danneggia l'immagine del Centro Turistico, ma rischia anche di compromettere la fiducia dei visitatori abituali e potenziali. In un'epoca in cui le informazioni viaggiano rapidamente, è fondamentale che le istituzioni e gli enti preposti garantiscano una diffusione capillare delle notizie riguardanti servizi essenziali come la funivia, specialmente in periodi di alta affluenza turistica.

Questo incidente potrebbe avere ripercussioni negative sull'affluenza futura, poiché i turisti potrebbero percepire una mancanza di affidabilità nei servizi offerti. È auspicabile che il Centro Turistico del Gran Sasso riveda le proprie procedure comunicative, assicurando una maggiore trasparenza e tempestività nelle informazioni fornite al pubblico, al fine di evitare simili disagi in futuro e garantire un'esperienza positiva ai visitatori.