Sciatrice di 10 anni ferita gravemente a Passo Lanciano: incidente choc

Una bambina di 10 anni di Chieti ferita in un incidente su pista rossa a Passo Lanciano. Trasportata d’urgenza in ospedale con trauma cranico.

Un incidente drammatico ha scosso la giornata di ieri sulle affollatissime piste da sci di Passo Lanciano, una delle località sciistiche più popolari dell'Abruzzo. Poco prima di mezzogiorno, una bambina di 10 anni, residente a Chieti, ha avuto un incidente mentre sciava con la madre sulla pista rossa, una delle più impegnative e pericolose del comprensorio. La giovane, a causa di una caduta violenta, ha battuto fortemente il volto sulla neve, riportando una grave ferita all'arcata sopraccigliare e un trauma cranico. L’incidente è avvenuto in un momento di grande afflusso, con una gran folla di sciatori e turisti, che ha reso ancora più difficile l’intervento e il soccorso tempestivo.

L'intervento dei soccorritori è stato immediato: sul luogo sono giunti i carabinieri forestali del nucleo di Lettomanoppello e il personale della Croce Rossa, operante nella zona. La bambina, a causa della velocità della discesa e della pista affollata, ha perso il controllo e ha avuto un impatto rovinoso. In considerazione della serietà della situazione, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell’elicottero del 118, che ha trasportato la piccola al presidio ospedaliero di Pescara per un controllo più approfondito. Fortunatamente, la piccola non corre pericolo di vita, anche se la sua giornata è finita tragicamente in ospedale.

L'incidente avviene in un contesto di grande afflusso turistico a Passo Lanciano, dove l’alta stagione sciistica è entrata nel vivo. Da giorni la località è inondato di sciatori provenienti da tutta la regione e oltre, e la difficoltà di parcheggio e la viabilità caotica stanno creando disagi per molti. In queste condizioni, non è raro che si verifichino incidenti sulle piste, in particolare durante le feste natalizie, quando il comprensorio è in pieno affollamento. Hotel e appartamenti sono stati prenotati con mesi di anticipo, e le richieste per i prossimi weekend continuano a crescere, alimentando il già congestionato traffico.

Nonostante la massiccia presenza di turisti e la bellezza del paesaggio innevato, la giornata è stata segnata anche da questi episodi di malcontento, con molte persone costrette a rinunciare all'accesso alle piste a causa della chiusura delle vie d'accesso disposta dalle forze dell'ordine. L'afflusso incontrollato ha spinto le autorità a prendere misure drastiche, limitando l'accesso alle aree sciistiche per evitare il congestionamento.

La giornata, che era iniziata come una tipica giornata invernale di svago sulla neve, ha avuto una svolta drammatica per la famiglia della bambina, ma fortunatamente l’esito, seppur grave, non ha avuto conseguenze fatali. Nonostante ciò, l'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sull’affollamento sulle piste da sci, chiedendo maggiore attenzione sia da parte degli operatori del settore che delle autorità locali.