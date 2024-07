Sciopero Trasporti: Giovedì 18 Luglio Stop di 4 Ore per Bus e Treni

Giovedì 18 luglio si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari a causa di uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico, proclamato dalle segreterie sindacali regionali aderenti alla protesta nazionale. L'astensione dal lavoro è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, in risposta all'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri.

Le modalità dello sciopero variano a seconda delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico in Abruzzo, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia. Ecco gli orari specifici:

Ama : dalle 9:00 alle 13:00

: dalle 9:00 alle 13:00 Tua (bus e treni) : dalle 8:30 alle 12:30

: dalle 8:30 alle 12:30 Di Fonzo e Napoleone : dalle 9:00 alle 13:00

: dalle 9:00 alle 13:00 La Panoramica : dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00

: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00 Cerella, Satam, Baltour, Tessitore, Di Giacomo Angelo Domenico & C. snc e altre aziende di trasporto pubblico locale : dalle 9:00 alle 13:00

: dalle 9:00 alle 13:00 Centro Turistico del Gran Sasso e Sangritana (personale a terra, uffici e officine): le ultime quattro ore di turno

I sindacati spiegano che la trattativa per il rinnovo del contratto, avviata tempestivamente, si è interrotta a causa di un atteggiamento dilatatorio e non costruttivo da parte delle associazioni datoriali.

I pendolari sono invitati a consultare gli orari specifici per organizzare al meglio i propri spostamenti e limitare i disagi.