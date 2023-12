Sciopero Trasporti del 15 Dicembre: Disagi a Roma, Caos a Napoli, Rischi a Milano

Un'agitazione nei trasporti complica la mobilità in diverse città italiane. Ecco gli aggiornamenti su Roma, Milano e Napoli.

Roma: Stop di 4 Ore e Disagi su Atac e RomaTpl

Lo sciopero a Roma si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 e coinvolgerà l'intera rete di trasporti Atac e RomaTpl nel territorio di Roma Capitale e comuni della città metropolitana. Durante lo sciopero, non saranno garantite le corse su tutta la rete dalle 9:00 alle 12:59. Il servizio riprenderà alle 13:00, ma saranno garantite corse entro le 8:59 e dalle 13:00. Alcuni servizi accessori, come scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni metroferroviarie, non saranno operativi durante lo sciopero.

Milano: Rischio Linee Atm e Funzionamento della Funicolare Como-Brunate a Rischio

A Milano, le linee Atm potrebbero subire conseguenze durante l'intera mattinata, dalle 9:00 alle 13:00. Il servizio della funicolare Como-Brunate sarà anch'esso a rischio. I sindacati avanzano richieste per migliorare salari, contrastare sprechi di denaro pubblico per appalti di bassa qualità e lavoro sottopagato, nonché bloccare privatizzazioni.

Napoli: Sciopero di 24 Ore con Possibili Disagi

Ad Napoli, l'Organizzazione Sindacale USB ha proclamato uno sciopero di 24 ore in adesione allo sciopero nazionale. Sarà anche in atto uno sciopero aziendale dalle 03:01 del 15 alle 03:00 del 16 dicembre. Il servizio delle linee di superficie (tram, bus, filobus) sarà garantito in fasce orarie prestabilite, con interruzioni durante lo sciopero. Per le funicolari e la metro, alcune corse saranno garantite, ma con alcune limitazioni.

Puglia: Sciopero di 24 Ore Nonostante la Precettazione di 4 Ore da Parte del Ministro Salvini

Nonostante la precettazione del ministro Salvini riducendo lo sciopero a 4 ore, USB Puglia ha dichiarato uno sciopero di 24 ore come atto di disobbedienza. Si denunciano problematiche legate ai salari di ingresso, al dispendio di denaro pubblico per appalti di scarsa qualità e lavoro sottopagato, oltre a richieste di sicurezza sul lavoro e salario minimo.

La situazione sarà monitorata durante la giornata.