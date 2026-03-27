Sciopero dei giornalisti, la protesta cresce: diritti, stipendi e libertà sotto pressione oggi

Sciopero nazionale dei giornalisti italiani: contratto fermo, salari ridotti e preoccupazioni per autonomia editoriale spingono la categoria a una nuova mobilitazione collettiva.
La protesta proclamata dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana segna un nuovo momento di tensione nel mondo dell’informazione italiana, con due giornate di astensione dal lavoro fissate per il 27 marzo e il 16 aprile. Alla base della mobilitazione, una serie di criticità che riguardano il contratto nazionale, fermo da oltre dieci anni, e una progressiva perdita di potere d’acquisto degli stipendi, stimata attorno al 20%.
Al centro della protesta emerge con forza il tema della dignità professionale, indicato come elemento imprescindibile per garantire un sistema informativo solido e credibile. La categoria sottolinea come la mancanza di un rinnovo contrattuale rappresenti un’anomalia nel panorama lavorativo italiano, aggravata dall’impatto dell’inflazione e dalla crescente precarizzazione del settore.
Secondo il sindacato, oltre alla questione economica, è in gioco anche l’autonomia della stampa. Il contratto giornalistico viene infatti considerato una tutela fondamentale per la libertà di informazione, come ricordato in passato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo contesto, le rivendicazioni salariali si intrecciano con la necessità di preservare un sistema informativo indipendente e autorevole.
Nel mirino delle critiche anche il comportamento degli editori, accusati di ridurre gli investimenti nelle redazioni nonostante i contributi pubblici ricevuti. Tra le pratiche segnalate, il ricorso a prepensionamenti, l’incentivazione all’esodo e un uso crescente di collaboratori esterni e partite IVA, spesso retribuiti con compensi ritenuti insufficienti.
Particolare attenzione viene inoltre posta sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, per la quale si chiedono regole chiare, al fine di evitare una sostituzione del lavoro giornalistico umano senza adeguate garanzie. Altro nodo riguarda i rapporti con le grandi piattaforme digitali, i cosiddetti Over The Top, accusati di beneficiare dei contenuti editoriali senza un equo riconoscimento economico.
Nel complesso, la mobilitazione punta a richiamare l’attenzione non solo sulle condizioni di lavoro dei giornalisti, ma anche sulla qualità dell’informazione disponibile per cittadini, lettori e utenti del web, evidenziando il legame diretto tra diritti professionali e libertà di informazione.